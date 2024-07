Usa Sale a 1003 pt fiducia consumatori Conf Board a luglio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) New York, 30 lug. (askanews) – A, gli statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull’economia rispetto al mese precedente. L’indice sullaredatto mensilmente dalerence, gruppo di ricerca privato, è salito dai 97,8 punti di giugno (rivisto dall’iniziale 100,4) a 100,3 punti di. Le attese degli analisti erano per un dato a 99,5 punti. La componente che misura le aspettative per il futuro è salita da 73 punti a 78,2; la componente sulla situazione attuale è scesa da 135,3 punti di giugno a 133,6 punti a. L'articolo Usa,a 100,3 ptproviene da Ildenaro.it.