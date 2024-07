Temptation Island 11 Raul Dumitras beccato mentre bacia una ragazza che non è Nicole Belloni? Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024) Sembrerebbe essere definitivamente archiviata la storia d’amore trae Martina De Ioannon, la coppia che entrò aper mettere alla prova i propri sentimenti ed in particolare la gelosia del ragazzo. Pare cheabbia dimenticato la sua ormai ex, la quale sta frequentando il tentatore Carlo Marini, tra le braccia della tentatrice conosciuta nel docu-reality,. La single, nel villaggio dei sentimenti, si era avvicinata ad Alex Petri ma una volta terminato il programma, sarebbe scoppiata la passione con. Durante la festa di compleanno di, i due si sono scambiati baci passionali in discoteca, suggellando una nuova e sorprendente relazione. La tentatrice diaveva festeggiato il suo 26º compleanno e, per l’occasione,le aveva anche dedicato una story Instagram.