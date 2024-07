Spadiste dritte nella storia! L’Italia rompe la maledizione in una serata indimenticabile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo le delusioni, le amarezze e le polemiche dei primi tre giorni,vive unamemorabile al Grand Palais, conquistando il suo primo oroscherma alle Olimpiadi di Parigi 2024.ci vanno Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che vincono il primo titolo olimpicospada femminile perdei Giochi. Un trionfo arrivato contro la Francia, in casa delle nostre avversarie emodalità che finora aveva sempre condannato tutti gli schermidori azzurri. Questa volta l’ultima stoccata ci ha fatto esultare, urlare di gioia, festeggiare insieme a queste quattro fantastiche ragazze. Dopo otto sconfitte consecutive negli assalti individuali, questa volta l’ultima stoccata è azzurra eunache stava ormai trasformandosi in un incubo per