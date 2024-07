Rock in Roma chiude con 250mila presenze | un successone

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)inconun grandissimo successo. Due mesi, 33 concerti, tre palchi, due location simbolo, ossia l’Ippodromo delle Capannelle e l’Auditorium parco della musica Ennio Morricone.inconinla sua edizione 2024 cone promette di ripetersi anche nella prossima stagione, in cui verrà celebrato il 15/o anniversario dell’evento. Tra i live di maggiore affluenza, quelli di Calcutta e Geolier (entrambi sold out), Gemitaiz, Salmo & Noyz, Gigi D’Agostino e chiusura con Tedua, con più di 20mila persone. Ma tra i protagonisti ci sono stati anche artisti internazionali come 21 Savage, Deep Purple, Placebo, Fontaines D.C., Loreena McKennitt. Per ascoltarli sono accorsi fan di un’età compresa tra i 18 e i 50 anni.