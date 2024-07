Recensione The Legend of Heroes | Trails through Daybreak un nuovo inizio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Scopriamo insieme, in questadedicata, se e quanto ci abbia convinto Theof, l’atteso soft reboot della serie di Nihon Falcom Trovarsi di fronte ad una saga già avviata, piena di capitoli intersecati fra loro tramite avvenimenti e personaggi senza conoscere tutto ciò che è avvenuto nei capitoli già usciti potrebbe essere decisamente destabilizzante, in qualsiasi media di intrattenimento. E dopo ben dieci capitoli, la serie di Theof(qui la nostradi Cold Steel IV!) era decisamente arrivata ad un impasse. Nihon Falcom si è infatti trovata ad un bivio in cui la necessità di rinnovarsi, per attrarre nuovi videogiocatori, doveva necessariamente andare a braccetto con quella di accontentare comunque i fan di vecchia data che la serie l’hanno portata avanti per decenni, specialmente in occidente.