Poste | nel primo semestre crescono utile netto 1 miliardo e ricavi 62 miliardi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 30 luglio 2024) ROMA – Per quanto riguarda i, il gruppo spiega che e’ stata registrata una crescita “underlying” del 7,3% su base annua (3,1nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying dell’8,7% su base annua). In particolare, ida terzi di corrispondenza, pacchi e distribuzione sono stati pari a 1,9nel2024, con una crescita underlying del 5,7% su base annua (1nel secondo trimestre del 2024, con una crescita underlying del 6,8% su base annua). Idei servizi finanziari si attestano a 2,7con una crescita underlying del 7,0% su base annua mentre quelli dei servizi assicurativi pari a 827 milioni in crescita del 7,1% su base annua. Idei servizipay1 si attestano a 761 milioni in crescita del 12,7% su base annua.