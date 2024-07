Orsa Pichetto | uccidere non è soluzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 13.37 "L'ho già detto al presidente Fugatti: la soppressione dei singoli orsi non è ladel problema". Così il ministro dell'Ambiente in una nota. "Comprendo lo stato d'animo di amministratori e popolazione-scrivema oggi viviamo gli effetti di un errore passato, dovuto a un'incauta scelta di sfruttamento turistico dell'immagine dell'orso in Trentino,di 25 anni fa. Di certo una via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando. Ribadisco che la soppressione non può rappresentare la prima e unica".