Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024), sono emersi nuovi casi dirimasti segreti. A raccontarlo è il: “È emerso un nuovodi nuotatori cinesi segretamente scagionati dal, questa volta dopo che le autorità hanno dato laa un hamburger. Una nuotatrice della squadra del suo Paese a Parigi era tra i quattro atleti risultati positivi ai test nel 2022 e nel 2023, ma in seguito è stata scagionata. Un’inchiesta del New York Times sostiene che la Chinada, l’organismo anticinese, ha concluso in segreto che due nuotatori hanno ingerito il farmaco mentre mangiavano hamburger in un ristorante di Pechino. In risposta martedì, l’Agenzia mondiale antiha dichiarato che le accuse di “contaminazione della carne” si riferiscono “a una serie più ampia di casi” che coinvolgono quattro atleti di nuoto, tiro a segno e Bmx”.