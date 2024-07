Nuovi criteri Più ristorni per i Comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Buone notizie per idella fascia di confine: un numero maggiore potrà godere deied è stata aumentata la quota a loro disposizione per le spese correnti. La giunta regionale lombarda ha infatti approvato ieri la delibera sulla ripartizione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2022 e 2023. "I– spiega Massimo Sertori, assessore regionale con delega ai Rapporti con la Confederazione Elvetica – saranno adottati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei prossimi giorni e regoleranno il conferimento delle somme spettanti per quest’anno e per il prossimo, airientranti nella fascia dei 20 chilometri dal confine nei quali risiedono lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. Le novità introdotte rappresentano elementi molto positivi per il territorio lombardo. Un ottimo risultato, affatto scontato".