(Di martedì 30 luglio 2024) Alcuninon vanno mai associati alposinfatti avere effetti collaterali degni di nota sulla. Non solo caffeina, citantissimi prodotti che non posessere assunti anche con l’impiego di altre sostanze, come ad esempio il latte. Questo chiarisce come bisogna prestare sempre massima attenzione sia all’uso di veri e propriin aggiunta ad altre sostanze ma anche per l’impiego di semplici integratori.: quali non vanno mai assunti insieme (notizie.com)Le condizioni che possubentrareinfatti molto severe e vanno dall’invalidare il prodotto e quindi la sua efficacia a condizioni cliniche anche molto severe. Non è pertanto qualcosa da prendere sottogamba, è giusto fare massima attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni mediche.