Maggioranza al bivio | Ora fase di confronto

(Di martedì 30 luglio 2024) Ci sarà anche Fratelli d’Italia nella futura formazione di? Secondo indiscrezioni, la coalizione di governo potrebbe aprire le porte ai meloniani. Si tratterebbe di un vero colpo di scena per l’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo, che ha governato con le forze vincitrici della sfida elettorale per quasi tre anni. Ora, però, dopo mesi passati con un solo consigliere in più rispetto alla minoranza, e diversi mal di pancia, potrebbe rendersi necessaria una rivisitazione della squadra. Al momento si tratta soltanto di ipotesi, alimentate, però, dal fitto dialogo istituzionale portato avanti dal vertice comunale con Palazzo Raffaello, ma non solo. Va notato, infatti, come lo stesso sindaco abbia ringraziato a più riprese la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, per l’interessamento dimostrato in più di un problema esposto dalla riviera.