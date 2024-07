LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | continua il sogno di Antonio Esposito è semifinale!

Leggi tutta la notizia su oasport

13:57 Ultimi due quarti di finale dei -81 kg maschili e la ricca mattinata disi concluderà. Sul tatami ora il georgiano Tato Grigalashvili ed il tajiko Somon Makhmadbekov. 13:54 Per una volta i tre shido arrivano all'avversario di uno deika italiani. Sospiro di sollievo, dalle 16.00si giocherà lacontro il campione olimpico in carica Takanori Nagase. 13:51 SIIIIIII! TERZO SHIDO A GAUTHIER!IN! 13:49 Spalle al muro il canadese passa all'offensiva. Stanchezza che inizia a farsi sentire. Forza! 13:48 Arriva il secondo shido comminato al canadese. Piccolo grande vantaggio per l'azzurro. 13:47 Nulla di fatto in questi 4 minuti. Si prosegue al golden score trae Gauthier. 13:46 Ci prova il nostro, a cui manca il guizzo per ribaltare l'avversario.