L’associazione Micaela onlus a fianco delle donne vittime di sfruttamento

(Di martedì 30 luglio 2024) “È stato un percorso lungo e impegnativo, ma ora so che è possibile. Ho 33 anni e sono felice”. Lei proviene dal sud della Nigeria. Alcuni anni fa è stata convinta ad intraprendere il “viaggio in Europa” con la promessa di trovare un’occupazione ben retribuita come parrucchiera o cameriera. Una trappola, visto che gli “organizzatori” del viaggio le comunicano ben presto che ha contratto un debito di 35mila euro, da saldare prostituendosi. Finché un giorno, decide di chiedere aiuto a un’unità di strada del. Gli operatori la portano presso una casa perdella tratta e “da lì è iniziato il mio percorso di riscatto”. Dopo due mesi, entra in comunità, impara l’italiano, ottiene i documenti per regolarizzare la sua posizione, fa le prime esperienze nel mondo del lavoro.