La visita di Netanyahu a Majdal Shams e i timori delle compagnie aeree internazionali

(Di martedì 30 luglio 2024) Ieri, lunedì 29 luglio, il primo ministro israeliano Benjaminsi è recato a, la cittadina drusa sulle Alture del Golan colpita sabato pomeriggio da un attacco – responsabile di dodici decessi e decine di feriti – attribuito al gruppo paramilitare libanese Hezbollah (sostenuto dall’Iran). «La risposta arriverà e sarà dura», recita una dichiarazione del premier rilasciata dal suo ufficio stampa dopo la. Israele ha riunito il gabinetto di guerra e l’esercito, nella notte tra sabato e domenica, ha colpito con dei droni sette località libanesi. «Hezbollah pagherà un prezzo per questo, le nostre azioni parleranno. Faremo di tutto per ripristinare la sicurezza e lasciare che la vita continui come dovrebbe», ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. L’occidente teme quindi un’escalation militare tra le parti coinvolte.