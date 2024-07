La famiglia di Alessio Lascialfari | Era prudente diteci com’è morto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Hanno affidato il loro dolore ad una nota diffusa dall’avvocato Tommaso Cocci, incaricato di rappresentarli in questi difficilissimi giorni dopo la tragedia. I familiari divenerdì pomeriggio nel poligono di tiro di Galceti, ieri hanno voluto fare un breve ricordo del congiunto chiedendo, soprattutto, di sapere che cosa è effettivamente successo dentro la struttura e di accertare tutte le eventuali responsabilità.aveva 65 anni ed era da tre anni in pensione dalle ex Officine Galileo di Firenze, oggi Leonardo spa, doveva aveva lavorato.