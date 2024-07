Jannik Sinner è guarito dalla tonsillite pronto il rientro | ecco dove e quando tornerà in campo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il forfait alle Olimpiadi ormai rappresenta il passato. Dopo alcuni giorni a riposo,. Il tennista italiano, numero uno al mondo, èa fare il suo ritorno in. Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev e la rinuncia ai Giochi Olimpici per motivi di salute, l’altoatesino riparte dall’ATP Masters 1000 di Montreal. In partenza per il Canada,dovrà difendere i punti conquistati la scorsa stagione,vinse il torneo canadese cominciando la sua ascesa verso la vetta del ranking Atp. C’è anche Darren Cahill La conferma della partenza per il Nord America arriva anche dal suo allenatore Darren Cahill che, tramite Instagram, ha postato una foto in aeroporto in attesa del volo “Air Canada”. Martedì 6 agosto, dunque, partirà la Rogers Cup (sesto Masters 1000 della stagione).