Ingmar Bergman e Ingrid Bergman erano parenti?

Con gli Abba, Ikea e Zlatan Ibrahimovic sono probabilmente le figure più importanti della cultura svedese. Ma il maestro dele la grande attricenon. Semplicemente, condividevano lo stesso cognome. Tuttavia, il cineasta svedese, scomparso il 30 luglio del 2007, ha avuto in effetti una moglie di nomeche, dopo il matrimonio, prese il cognome, ma in alcun modo era collegata all'interprete., però, lavorarono assieme a un solo film, Sinfonia d'autunno del 1978. Curiosamente, come fatto dall'attrice anni prima con Roberto Rossellini, che poi sposò,fece presente al regista, con un messaggio, che avrebbe avuto piacere a lavorare con lui. Tutto ciò avvenne nel 1973 quando l'attrice era presidente della giuria del Festival di Cannes e il regista presentava fuori concorso Sussurri e grida.