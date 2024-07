Il Massarosa trionfa a 7 in collina Emozioni e gol al Crovara-Palagi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)e gol non sono mancati nella prima edizione del Memorial ““, bel torneo di calcio a 7 organizzato dal GSD Corsanico a “Le Colline“. La riuscita rassegna (resa possibile dalla regia organizzativa di Roberto Lubrano e dall’impegno dei tanti volontari coinvolti fra campo e cucine) ha ricordato due grandi personaggi della frazionere come Brunoed Alessandro, indimenticati presidenti del Corsanico la cui eredità è stata poi raccolta da Giuseppe Rossi. Nelle finali di sabato sera si è iniziato con l’ultimo atto del ““ (parte bassa del tabellone che aveva coinvolto le squadre arrivate terze e quarte nella fase a gironi) che ha visto vincere 3-2 in rimonta il Ristorante Rina capitanato da Marco Cipollini (fresco di permanenza al Corsanico dopo la retrocessione in Seconda categoria).