Elisa di Francisca si scusa con Benedetta Pilato | Non conosco la sua storia ma io sono senza filtri

(Di martedì 30 luglio 2024) Le parole diDisu Bendettapronunciate su RAI 2 nel contesto di “Notti Olimpiche”, la rubrica di approfondimento sulle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno suscitato un vero e proprio clamore mediatico. L’ex fiorettista, ingaggiata dalla Radio Televisione Italiana in qualità di opinionista, ha infatti commentato con una serie di frasi non felicissime le importanti parole tratte dall’intervista alla nuotatrice in mixed zone dopo la quarta piazza ottenuta nei 100 m rana. Nello specifico Benny, particolarmente provata dopo un periodo tutt’altro che semplice, aveva descritto quanto successo come “Il giorno più bello della sua vita”, dicendosi “troppo contenta” e sostenendo che tutti si sarebbero aspettati un suo piazzamento in top 3 tranne lei.