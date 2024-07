Cos’è la bufala del Not a Dude in cui è cascato l’ex senatore Simone Pillon

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 luglio 2024) Il ruolo delle e degli atleti transgender nello sport è da anni oggetto di dibattito, ma è recentemente finito al centro di una clamorosa fake news che è riuscita far abboccare anche, eletto nel 2018 tra le liste della Lega,, da sempre particolarmente critico nei confronti di omosessuali e persone trans. Parliamo di alcune foto, diventate in pochissimo tempo virali, in cui si vedono delle nuotatrici indossare un costume intero sul cui pube campeggia la scritta “Not a”, ovvero “non sono un ragazzo. Una delle foto è stata presa e pubblicata dasul proprio profilo X, con una caption in cui si complimentava per la scelta. Diverse nuotatrici olimpiche hanno indossato il costume con una scritta posizionata strategicamente a specificare che "Not a", non sono un ragazzo.Belle, brave e ironiche.