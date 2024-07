Commissioni 10 rappresentanti di maggioranza e 6 di minoranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Consiglio comunale (nella foto la presidente Elena Ranfa) ha approvato all’unanimità, con 33 voti a favore, la composizione numerica delle cinqueconsiliari permanenti. In particolare, come proposto dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, le cinque(ossia “Affari Istituzionali”; “Bilancio”, “Urbanistica”, “Cultura”e “Controllo e Garanzia) saranno composte ciascuna da 10 copnmsiglieri espressione dellae da sei espressione dell’opposizione. Sia il capogruppo del Pd Lorenzo Ermenegildi Zurlo (per la) che la consigliera Margherita Scoccia (per l’opposizione) hanno dichiarato la disponibilità a votare una pratica che prevede il ritorno di una proporzionalità vigente una decina di anni fa e che rispetta le proporzioni presenti in Consiglio.