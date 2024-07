Caracasproteste anti Maduro | un morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 3.22 Media locali e social denunciano quella che sarebbe la prima vittima in Venezuela delle proteste contro la proclamazione della vittoria dialle elezioni presidenziali tenute domenica. Si tratterebbe di un giovane che partecipava alle proteste scoppiate nella città di Maracay, stato di Aragua a 120chilometri dalla capitale Caracas. Diversi video mostrano il giovane ferito e portato in braccio dai manifeste poi preso in consegna dalla polizia per essere trasportato in ospedale.Proseguono le manifestazioni.