Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 30 luglio tv streaming

(Di martedì 30 luglio 2024) Seconda giornata del torneo dimaschile alledi Parigiquella che ci apprestiamo a viveremartedì 30, dove sono inquattro match divisi tra girone A e girone B dalla tarda mattinata fino alla sera. S’incomincia alle ore 11:00 con la sfida tra due sconfitte che cercano subito il pronto riscatto ovvero Spagna e Grecia (gruppo A). I campioni d’Europa hanno perso al debutto contro l’Australia di Patty Mills e Jock Landale (92-80) e si presentano quindi ad un vero e proprio spareggio per mantenere viva la speranza di accedere ai quarti di finale. Anche la Grecia non ha brillato all’esordio contro il Canada (79-86), con Giannis Antetokoumpo che ha piazzato 34 punti ma non sono bastati ad evitare il ko.