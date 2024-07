Calcio a cinque in lutto | morta giovane promessa di Terni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Unaleva dela 5 di soli 18 anni e suo padre, originari di, hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in Brasile. A arne la notizia è il sito della Figc: “Una tragica notizia ha scosso il futsal italiano e la Nazionale. La Figc e il presidente Gabriele Gravina partecipano aldella famiglia Salvetti per la scomparsa delGianluca – talento dell’Under 19 azzurra – e del padre Rafael in un incidente stradale avvenuto in Brasile”. Salvetti, nato nel 2006 aera stato annunciato poco tempo fa alla Roma, lasciando il club veneto del Giorgione.indiSportFace.