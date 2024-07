Beach volley Gottardi e Menegatti firmano la prima vittoria alle Olimpiadi | si lotta per gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Valentinae Martahanno conquistato lanel torneo didi Parigi 2024. Le azzurre hanno sconfitto le egiziane Marwa Abdelhady e Doaa Elghobashy per 2-0 (21-16; 21-10) in 41 minuti di gioco, riscattando così la sconfitta rimediata al tie-break contro le spagnole Liliana Fernandez Steiner e Paula Soria Gutierrez. Le azzurre hanno così agganciato le iberiche e le brasiliane Ana Patricia/Duda in testa alla classifica generale della Pool A con un successo. Ora testa all’ultima giornata: Liliana/Paula non dovrebbero avere problemi a regolare la egiziane, le nostre portacolori cercheranno invece il grande colpaccio le sudamericane.