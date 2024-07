Barça | precampionato Barcellona | quando inizia amichevoli date calendario e dove guardarlo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-29 17:50:13 Il web è in subbuglio: EL’FC Barcelonaa nuova stagione ricca di novità. Con le speranze rinnovate grazie alla grande Coppa degli Europei di alcuni calciatori dele agli ordini di un nuovo allenatorei catalani cercheranno di arrivare nella migliore condizione possibile all’inizio del campionato. La preseason arriva al popolo delcon quattro partite di massimo livello. Prove al fuoco che, pur non essendo ufficiali, segneranno il pavimento e il soffitto della squadra per le competizioni a cui gareggia. Molta attesa per vedere come saranno i primi capitoli della storia di Hansi Flick al. Il club catalano avrà un tour negli Stati Uniti, per poi tornare aper gareggiare nel Joan Gamper. I rivali sono alcune delle squadre più in forma d’Europa, incluso il Real Madrid.