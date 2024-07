Assisi pronta al G7 sulla disabilità Vertice sul piano di accoglienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Unmondiale, ma aperto a tutti almeno nella fase iniziale. Con l’delle delegazioni in arrivo dai grandi Paesi del G7 (Italia, Francia, Inghilterra, Germania, Canada, Giappone e Stati Uniti) che avverrà il 14 ottobre nella piazza della Basilica inferiore di, dove ci saranno associazioni, onlus e volontari che ogni giorno lavorano nel sociale e nel sostegno alle persone con. Porte aperte anche a rappresentanti di famiglie. I dettagli sono stati messi a punto ieri pomeriggio, alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. Nella Sala Auditorium si è svolto un incontro con le associazioni, i cittadini, gli stakeholders e i portatori di interesse del terzo settore e dell’ambito sociale e culturale, in vista appunto del G7 sull’inclusione e sulleorganizzato per il 14 e il 15 ottobre ade Perugia.