Articoli online accordo Fieg-Siae | Equo compenso per utilizzarli

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Gli editori italiani fanno fronte comune per evitare lo scippo dei contenuti da parte delle Big Tech. La, infatti, ha affidato allail mandato per negoziare con le piattaforme digitali l’da queste dovuto per l’utilizzodeglidi giornale. L’, siglato oggi a Roma, rappresenta un passo significativo per garantire un giusto riconoscimento economico agli editori, in conformità con la Direttiva Copyright. Esso prevede che un Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti di entrambe le organizzazioni, definisca le strategie per conseguire l’di cui al nuovo articolo 43 bis della Legge sul diritto d’autore (633/41), nonché i contenuti degli accordi da stipulare e le iniziative giudiziarie a tutela delle imprese editrici.