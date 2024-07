Al Challenger Tour 100 di Verona Arnaboldi primo successo | Ora l’Australia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La settimana perfetta di Federicosi è materializzata nella finale degli Internazionali di Tennis2024, Atp100 con un montepremi di 123 mila euro. Il ventiquattrenne comasco ha ottenuto iltrionfo in carriera battendo in appena 81’ di gioco il 19enne lituano Vilius Gaubas con il punteggio di 6/2, 6/2, davanti agli occhi del cugino Andrea, diventato suo allenatore a tempo pieno. Del resto Andrea in quasi vent’anni di attività internazionale si è costruito una rispettabile carriera (ha raggiunto un best ranking al numero 153 del mondo), senza mai vincere tuttavia un titolo. Obiettivo invece raggiunto nel giro di poche settimane dal suo nuovo “allievo“, capace di giocare (e perdere) la finale a Modena di inizio luglio, prontamente riscattata dal titolo ottenuto sulla terra del circolo veneto, partendo addirittura dalle qualificazioni.