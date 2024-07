Addio al chirurgo Ervi La sua lotta in politica per difendere l’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è svolto ieri pomeriggio nella chiesa Collegiata di Portomaggiore il funerale di Giordano(nella foto), figura eminente della comunità, ex primario di Chirurgia delportuense. Aveva 84 anni, era benvoluto dai portuensi, aveva lasciato un buon ricordo in tutti, era l’ultimo dei primari rimasti in vita dalla chiusura del Carlo Eppi, dopo la morte di Ferruccio Fabbri e Vito Vernotico, quest’ultimo era un grande ginecologo, ricordato con una piazzetta che porta il suo nome nell’area verde della Casa della Salute.aveva cercato di impedire la chiusura del, un evento che ha segnato la comunità negli anni Novanta.