Viconovo ricorda i suoi caduti per il centenario

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio di sabato, si è tenuta la solenne celebrazione, molto attesa dalla piccola frazione, in collaborazione con la Pro Loco all’interno del Parco della Rimembranza. Un momento perre i 27di. Presenti il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, l’assessore con delega alle frazioni Nicola Lodi, il presidente del consiglio comunale Federico Soffritti e quello della Pro Loco diMarcello Celeghini. Un programma iniziato con la funzione religiosa celebrata da don Gino Boattin nella chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine, per poi proseguire con il corteo fino al monumento. "Si tratta di un monumento molto particolare – ha spiegato l’assessore Nicola Lodi –, che simboleggia certamente il sacrificio che i cittadini hanno compiuto per la nostra libertà.