Vacanze finite per Razzolini e compagne Le citte amaranto in campo a Santa Firmina

(Di lunedì 29 luglio 2024)anche per l’Arezzo calcio femminile. Ledi Ilaria Leoni torneranno ad allenarsi questa settimana. Da giovedì 1° agosto via alla preparazione precampionato in vista del prossimo torneo di serie B. La squadra si allenerà afino a domenica 4 agosto, prima di spostarsi a Chitignano per un mini ritiro di quattro giorni, dal 6 al 9 agosto. Poi, una volta conclusa la fase della semina, la squadra tornerà ad allenarsi suldi Ceciliano. Il programma completo fino all’11 agosto prevede gioved e venerdì una seduta singola pomeridiana. Sabato e domenica allenamento mattutino. Da martedì 6 doppie sedute fino a giovedì 8 agosto a Chitignano.