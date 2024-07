Uomini e Donne | Ida Platano E Francesco Turco Tornano Nel Parterre!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 29 luglio 2024): nella nuova edizione del programma ci saranno due ritorni, quello di Idae anche di, assente da anni. Ecco cosa sappiamo!è in pausa per l’estate come ogni anno. Si avvicina però sempre di più la fine di agosto, quando Maria De Filippi tornerà a registrare insieme agli altri protagonisti. Si susseguono le indiscrezioni e a quanto pare ci saranno due graditi ritorni, ossia quello di Idama anche quello di, che non fa più parte del programma da ormai 4 anni.: Idasarebbe pronta a rimettersi in gioco! Nel periodo autunnale tornerà, come ogni anno, una nuova edizione di. Le registrazioni inizieranno probabilmente alla fine di agosto e potrebbero esserci alcuni graditi ritorni.