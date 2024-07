Superman | Lost – Anche i più grandi eroi possono sentirsi soli e smarriti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024)è il supereroe per eccellenza, un alieno dotato di poteri incredibili, arrivato da un pianeta lontano ma cresciuto sulla Terra, divenuta la sua nuova casa da amare e proteggere. Nel corso dei decenni tanti fumettisti hanno raccontato il personaggio scegliendo ogni volta se puntare più sul lato umano o su quello da eroe. Con, una serie di dieci numeri arrivata in volume unico per Panini Comics, lo scrittore Christopher Priest, con Carlo Pagulayan (e non solo) ai disegni, ha saputo tenere unite queste due anime, mostrandoci unpiù umano che mai e realizzando un racconto che rimarrà a lungo nel cuore dei lettori.– Christopher Priest, Carlo Pagulayan; Panini Comics Perdere la propria identità È un giorno come un altro per Clark e Lois.