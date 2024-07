Spininvest | annuncia nuovo cda dopo addio Spinelli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lug. (Adnkronos) –srlil rinnovo del suo consiglio di amministrazione. L’assemblea dei soci ha rispettivamente nominato David Ermini comepresidente, Vittorio Gattone e Nicola Scodnik come Consiglieri. Le nomine fanno seguito alle dimissioni di Aldo e Robertodell?8 maggio scorso. “Sono onorato di assumere questo ruolo – dichiara l’avvocato David Ermini, neo presidente di– è un gruppo in salute dalle grandi potenzialità di sviluppo. Sono fiducioso che, lavorando insieme ai membri delconsiglio e ai manager del gruppo, potremo raggiungere nuovi traguardi e costruire un futuro prospero per tutti i nostri stakeholder esterni e interni”. L'articolocdaCalcioWeb.