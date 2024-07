Scooter si schianta contro lo spartitraffico | Orazio muore a 19 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un tragico incidente ha scosso la provincia di Napoli, lasciando la comunità locale in lutto. Stanotte, un giovane di 19Oriundo, ha perso la vita dopo aver perso illlo del suo. Il mezzo è finitoloe per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.Leggi anche: Schianto nella notte: Arianna perde la vita a 16Il tragico incidente L’incidente è avvenuto alle 2 di lunedì notte in via Cesare Ottaviano Augusto ad Ottaviano. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, il 19enne residente a San Giuseppe Vesuviano ha perso illlo del proprioimpattando violentementel’isola. La dinamica dell’incidente rimane al vaglio degli inquirenti.