Schianto frontale tra auto e motociclo 17enne d’urgenza in Ospedale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Unotrasi è verificato intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì alla periferia di Copertino, nei pressi del Parco della Grottella. Per cause ancora tutte da chiarire e verificare, i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il minorenne alla guida di uno scooter di grossa cilindrata. Quest’ultimo, originario di Copertino, dopo il violento impatto, avvenuto con una Toyota Yaris, ha finito la sua corsa scaraventato sull’asfalto. Ad assistere alla scena alcunimobilisti di passaggio che, assieme al conducente dell’, un turista laziale 50enne, si sono fermati per prestare i primi soccorsi al ragazzo.