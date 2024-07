Sandokan Can Yaman e Ed Westwick ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 29 luglio 2024) Continuano le riprese di, che sono iniziate lo scorso aprile. Ma qualcosa sul set non quadra. Infatti, pare che tra i due protagonisti, interpretati da Caned Ed, non corra buon sangue nemmeno nella vita reale. Ecco l’indiscrezione che rivelerebbe un dettaglio inaspettato. Can, dopo il successo di Viola come il mare, si è rimesso all’opera per una nuova serie tv, di cui già si parlava da troppo tempo:. L’attore, infatti, è stato scelto per interpretare il protagonista della celebre fiction, che vedrà la luce sulle reti Rai. Eppure, pare che con il collega Edle cose non vadano come previsto. Ecco cosa succede tra i due. Cane Ed: che succede sul set?, foto Ansa/Instagram – VelvetGossipNon si ferma nemmeno dopo i numerosi impegni, Can, che è già impegnato con le riprese di una nuova serie tv: