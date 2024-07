Rischia di annegare in piscina grave bimba di 3 anni | portata al Meyer in elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bucine (Arezzo), 29 luglio 2024 – Paura a Bucine in una struttura ricettiva privata, dove una bambina di 3hato dinelladi un agriturismo. La presenza di un medico sul posto ha permesso di praticare immediatamente le manovre di rianimazione: ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre veniva lanciato l’allarme. Sul posto, poco prima delle 16, è arrivata un’ambulanza con infermiere da Montalto mentre l’elisoccorso regionale Pegaso è stato fatto atterrare in zona: con l’la bambina è stataa Firenze, all’ospedale pediatrico, in codice rosso. La piccola sarebbe di origine tedesca, presumibilmente figlia di una coppia in vacanza in Toscana nell’agriturismo in provincia di Arezzo.