Pontedera Nicola Chiellini morto in un incidente stradale a San Donnino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ennesima vittima della strada in Toscana. In unha perso la vita il centauro, 58 anni residente asul colpo in uncontro un’auto, condotta da una donna di 66 anni, avvenuto sulla strada regionale 445 a San, nel comune di Piazza al Serchio, in Garfagnana. Illeso, invece, il conducente di una seconda moto che seguiva e che è rimasta coinvolta nello scontro. L’è avvenuto domenica pomeriggio. Nell’impatto,, alla guida della moto, ha riportato ferite troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. Gravi le condizioni della ragazza di 14 anni, residente a Collesalvetti, sbalzata dalla sella della motocicletta condotta da. L’elisoccorso Pegaso di Pavullo l’ha trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, in codice rosso.