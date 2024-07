Osimhen colpo di scena | due club inglesi tornano sull’attaccante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Duesi sono nuovamente fatti sotto per Victor: la notizia è arrivata proprio in queste ore. Sembrava uno destino segnato quello di Victor: Paris Saint Germain o Saudi Pro League, destinazioni obbligate per chi ha sul proprio contratto una clausola rescissoria da più di 100 milioni di euro. Certo, le cose sono cambiate e ad oggi Aurelio De Laurentiis sembra pronto a trattare, riservare qualche scontrino a chi vuole concretamente mettere le mani sul centravanti nigeriano. Potrebbe essere stato proprio questo aspetto ad aver nuovamente convinto alcunia chiedere informazioni per lo stesso. E’ quanto emerso nelle ultime ore e riportato dal ‘Corriere dello Sport’, che informa come dalla Premier League si siano fatti avanti dueper avere aggiornamenti riguardo la situazione del nigeriano.