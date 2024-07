Ora scoppiate dall’invidia Lino di nuovo con lei dopo Temptation Island c’è già il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)estivo è finito e come sempre c’è chi si è lasciato e chi uscito dal villaggio in coppia, così come era entrato. Di certo tutti i partecipanti sono tornati alla loro vita e sui social, dove in queste settimane in cui non potevano interagire hanno visto un’impennata clamorosa di follower. Tra gli ex più chiacchierati ora che il programma è terminato ci sono Alessia e. Questo anche perché negli ultimi giorni lui ha rivisto Maika, la tentatrice conosciuta acon cui ha passato il weekend a Roma. Tutto diffuso sui social, tra foto scattate mentre dormono e video mentre si divertono in discoteca insieme agli altri personaggi conosciuti nel villaggio in Sardegna come Raul, l’ex di Martina. Leggi anche: “300mila in un solo giorno”.