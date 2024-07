Olimpiadi uomo in costume si tuffa in vasca gara dei 100 metri rana femminili interrotta | ecco perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un siparietto davvero fuori dal comune è andato in onda in diretta tv domenica pomeriggio, a margine di una delle gare olimpiche nellade La Défense Arena, a Parigi, la sede delle competizioni di nuoto, interrompendo una delle batterie dei 100. Mentre le nuotatrici erano pronte al via, lo speaker ha fermato tutto a causa della presenza di un oggetto in acqua. Dall’avviso trascorrono soltanto pochi secondi, poi si presenta uninda bagno a fiori che, dopo aver camminato lungo tutto il bordo della piscina, sicon eleganza per recuperare una cuffia adagiata sul fondo. A quel punto scatta l’ovazione del pubblico.