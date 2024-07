Olimpiadi nuovo sabotaggio | colpite le linee della fibra ottica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)lein diverse località. Parigi sembra essere stata esclusa Un’ondata di sabotaggi ha colpito le reti indi diversi operatori in sei dipartimenti francesi, gettando nel caos le comunicazioni in numerose aree del Paese. La notizia, diffusa dalla polizia francese, ha suscitato allarme e interrogativi sulle motivazioni e sugli autori di questi attacchi mirati. I sabotaggi, come scrive Le Figaro, riguardano i dipartimenti Bocche del Rodano, Aude, Oise, Hérault, Mosa e Drôme. Nicolas Guillaume, direttore dell’operatore Netalis, ha dichiarato: “I collegamenti funzionano tramite percorsi alternativi, ma per alcune ore la latenza di rete sarà più elevata”. Su X aveva scritto: “Ungravedei cavi a lunga distanza ha avuto luogo ieri sera in Francia intorno alle 2:15.