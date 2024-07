Nothing Phone 2a Plus | prestazioni potenziate con il chip MediaTek Dimensity

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 luglio 2024)(2a)è destinato a diventare un punto di riferimento per gli utenti che cercano un equilibrio tra innovazione e convenienza Il(2a)è pronto a rivoluzionare il mercato degli smartdi fascia media. Questo dispositivo sarà il primo a integrare il7350 Pro, segnando un importante passo avanti in termini die innovazione tecnologica. Il nuovo7350 Pro rappresenta un significativo miglioramento rispetto al suo predecessore, il7200 Pro. Con un incremento del 10% nelle capacità generali del, gli utenti possono aspettarsipiù fluide e reattive. Questo progresso è particolarmente rilevante per coloro che cercano un dispositivo che offra un equilibrio tra altee costi contenuti.