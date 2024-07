McDonald’s vendite calanoprima volta da pandemia in 2 trimestre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (askanews) –, il colosso statunitense della ristorazione veloce, archivia il secondocondeboli, zavorrate da consumatori sempre più attenti al valore negli Stati Uniti e in Cina, con una diminuzione delle visite nei ristoranti della catena. Lenei punti vendita aperti da almeno un anno sono diminuite dell’1% in tutto il mondo in tutti i segmenti aziendali nel periodo aprile-giugno. Si tratta del primo calo dall’ultimodel 2020, quando laha fatto chiudere i negozi e milioni di persone erano rimaste a casa. Negli Stati Uniti, lenei punti vendita sono diminuite di quasi l’1%. L’azienda ha anche segnalato un minor traffico nei punti vendita in Cina, Francia e Medio Oriente, dove le persone hanno boicottatoa causa della percezione che sostenga Israele nella guerra a Gaza.