Marotta non dimentica Zhang | Ho una speranza! Domani sarò in sede

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)è intervenuto nel corso di un evento a Mazara del Vallo, in Sicilia, come documentato da Gian Luca Rossi, in diretta poco fa su Inter Nos. Il presidente dell’Inter, dopo aver promesso ai tifosi tante altre vittorie, ribadisce qual è il suo obiettivo immediato PROMESSE – Giuseppe, oltre a ricoprire la carica di amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter, è stato eletto a giugno presidente del club nerazzurro. Intervenuto nel corso dell’inaugurazione di un nuovo Inter Club a Mazara del Vallo,ha promesso di impegnarsi al massimo delle sue possibilità per regalare tante altre vittorie ai tifosi nerazzurri.