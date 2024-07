LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marini e Bianchi partono con il piede giusto tra poco Macchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-XU 0-0. Inizia il percorso olimpico anche del terzo fiorettista italiano! 13.05 In pedana gli atleti, tutto pronto per iniziare nuovamente a tirare. 13.04 Questi gli assalti dei sedicesimi che inizieranno a breve: JPN IIMURA K – EGY ABOUELKASSEM A CHN MO Z – BRA TOLDO G ITAF– CHN XU J HUN DOSA D – EGY TOLBA AH 13.03 Nella terza tornata di assalti scenderà in pedana l’ultimo azzurro, Filippo. Esordio insidioso contro il cinese Xu, ma l’italiano è nettamente favorito. Diverso il discorso agli ottavi poi, dove ci sarebbe probabilmente la sfida con il giapponese Matsuyama. 13.