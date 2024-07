Lino e Maika di Temptation Island a letto insieme? Arriva la reazione di Alessia | Non mi fa né caldo né freddo Lui sa cosa ho nelle chat

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un nuovo capitolo nella storia traPascarella eGiuliano. Una delle coppie più chiacchierate del docu-reality “” non è più una coppia. La decisione della rottura sarebbeta appunto dopo la fine di. Tra le motivazioni ci sarebbe anche la vicinanza trae un’altra concorrente. E a confermarlo sarebbe lo stesso ragazzo campano in una storia Instagram. Pochi giorni fa, infatti, i concorrenti del reality si sono incontrati in un ristorante a Roma. Alla fine della serata,è tornato a casaRandazzo e alle prime luci dell’alba spunta una foto sui social che li ritrae a. Una situazione che ha scatenato il chiacchiericcio dei social, con gli utenti che si sono mossi a far circolare la notizia.