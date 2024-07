Le ragioni di Meloni sulla Rai ma non sulla postura in Ue Parla Petruccioli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giorgianella sua lettera a Ursula von der Leyen ha spiegato a chiare lettere che non c’è nessuna interferenzagovernance della Rai. Eppure il report europeolibertà dei media in Italia continua a farre, gettando ulteriore benzina sul fuoco nella contrapposizione tra maggioranza e opposizione. In realtà nei punti contenuti all’interno della missiva che la presidente del Consiglio “ci sono delle cose sulle qualiha ragione: la legge è stata voluta dal Pd, durante il governo Renzi”. Semmai il problema è legato ai “rapporti che devono intercorrere tra l’Italia e l’Unione”. Are a Formiche.net è Claudio, già presidente Rai ed exmentare. Partiamo dal report dell’Ue e dalla risposta di. Quali sono secondo lei le “” di? È verissimo che la legge sull’attuale governance venne varata dal governo Renzi nel 2015.